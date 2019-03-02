Osmaniyespor haftayı kayıpsız kapattı:2-1

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grupta mücadele eden Osmaniyespor FK, 25’inci hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Elaziz Belediyespor’u 2-1 yendi. Osmaniyespor’un her iki golünü de birinci ve ikinci devrelerde Eser Akbaş kaydederken, Elaziz Belediyespor’un golünü ise uzatma dakikalarında Gökhan Aydaş attı.

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Yunus Dursun (x), Muhammet Yıldız (x), Çağlar Demirkıran (x)

OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Hasan Kaya (xxx), Hüseyin Rüzgar (xx),Yasin Elmas (xx) (Dk. 90+ Onur Kızıltaş), Sergen Ekinci (xx), Selehattin Selçuk Özkan (xx), İlyas Ekiz (xx), Muhammet Ali Kurt (xx), İsmail Türkaslan (xx), Alper Yener (xx) (Dk.90 Oğulcan Enes Demiroğlu), Emrah Özyaylaz (xx) (Dk. 46 Murathan Buruş), Eser Akbaş (xxx)

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin Oldun (x), Bedri Evren (x), Muhammet Can Öztürk (x) (Dk. 59 Ali Akburç), Arif Şahin (xx), Nihat Apaydın (x), Ertuğrul Köktürk (x) (Dk.77 Furkan Yiğit), Gökhan Aydaş (xx), Mazlum Öndil (xx) (Dk. 46 Cenk Cengiz), Evren Abdullah Filiz (x), Burak Keskin (x), Burak Kavlak (x) GOL: Dk. 14 – Dk. 62 Eser Akbaş (Osmaniyespor FK), Dk. 90+ Gökhan Aydaş (Elaziz Belediyespor) SARI KARTLAR: Dk. 25 Emrah Özyaylaz, Dk.45 Alper Yener, Dk. 74 Sergen Ekinci, Dk. 83 İsmail Türkaslan, Dk.90+ Murathan Buruş (Osmaniyespor FK), Dk. 31 Enver Abdullah Filiz, Dk.52 Muhammet Can Öztürk, Dk. 67 Burak Kavlak, Dk.90+Cenk Cengiz (Elaziz Belediyespor) KIRMIZI KART: Dk. Cenk Cengiz (Elaziz Belediyespor)

Haber:İbrahim EMÜL / OSMANİYE