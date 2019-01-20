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Osmaniyespor iyi başlayamadı:0-0155 defa okundu

kategorisinde,20 Oca 2019 - 15:53 tarihinde yayınlandı
Osmaniyespor iyi başlayamadı:0-0

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grupta mücadele eden Osmaniyespor FK, ligin ikinci yarısının ilk karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Pazarspor ile 0-0 berabere kaldı. Çok sayıda taraftarın izlediği ve golsüz eşitlikle biten maç sonunda Osmaniyespor FK, puanını 24’e çıkarttı. Osmaniyespor FK – Pazarspor: 0-0. Maalesef çok büyük ümitler beklenen Osmaniyespor ikinci yarıya iyi başlayamadı.

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Burak Güner (xx), Tolga Dede (xx), Hakan Erkan (xx)

OSMANİYESPOR FK: Hasan Kaya (xx), Hüseyin Rüzgar (x), Yasin Elmas (xxx), Sergen Ekinci (xx) (Dk. 69 Eser Akbaş), Selahattin Selçuk Özkan (xx), Ferhat Duman (xx), Ergun Cengiz (x), İlyas Ekiz (xxx) (Dk. 61 Mehmet Tolunay Gül), Muhammet Ali Kurt (x), Murathan Buruş (xx) (Dk.75 Serbay Can), Onur Kızıltaş (xxx)

PAZARSPOR: Ceyhun Demircan (xx), Maksut Birben (xx), Soner Ergençay (xx), Mehmet Ali Kıran (xx), Muhammet Emin Balcılar (x) (Dk. 76 Mehmet Aytemiz), Gökalp Seçal (x), Mert Özmen (xx), Aykut Civelek (xx), Ozan Karabacak (x) (Dk. 85 Sinan Yazıcı), Kazım Kopuz (xx) (Dk. 53 Can Muhammet Vural), Oktay Gümüş (xx) GÖLLER: Dk.

SARI KARTLAR: Dk.31 Ferhat Duman, Dk. 54 Sergen Ekinci (Osmaniyespor FK), Dk. 31 Gökalp Seçal, Dk. 44 Mert Özmen, Dk. 54 Aykut Civelek (Pazarspor)

Haber:İbrahim EMÜL / OSMANİYE

 

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