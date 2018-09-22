Osmaniyespor puan dağıtmaya devam ediyor:0-0

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grupta mücadele eden Osmaniyespor FK, 4’üncu hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Yeni Orduspor’ ile golsüz 0-0 berabere kaldı.

STAT: 7 Ocak HAKEMLER: Barkın Kara (xx), Kadir Beyaz (xx), Burak Celep (xx)

OSMANİYESPOR FK: Hasan Kaya (xx), Sergen Ekinci (xxx) (Dk.80 Emrah Özyayla), Ergun Cengiz (xx), Oğulcan Enes Demiroğlu (xx) (Dk. 80 Hüseyin Rüzgar), İlyas Ekiz (xxx), Alper Yener (xxx), Samet Göker (xx), Eser Akbaş (xxx), Muhammet Akyıldız (xx) (Dk.68 Engin Güngör), Abdulsamet Can (xx), Onur Kızıltaş (xx),

YENİ ORDUSPOR: Murat Demir (xxx), Ramazan Sal (xx), Furkan Işıkdemir (xx) (Dk. 69 Aykut Öztürk), Mustafa Öztürk (xx), Fatih Şerifoğlu (xx) (Dk. 62 Burak Aydın), Sebahattin Usta (x), Kerim Bölük (xx), Mustafa Kayabaşı (xx), Fatih Selimhan Solmaz (xxx), Hasan Kaya (xxx) (Dk. 62 Muhammed Atay), Kerem Hakan Vapurluoğlu (xx)

SARI KARTLAR: Dk. 12 Alper Yener, Dk 42 Oğulcan Enes Demiroğlu, Dk. 85 Engin Güngör (Osmaniyespor FK), Dk.55 Sebahattin Usta, Dk. 60 ustafa Kayabaşı (Yeni Orduspor)

Haber:İbrahim EMÜL / OSMANİYE