Osmaniyespor son anda galibiyete ulaştı:3-2

TFF 3’üncü Lig 2’nci grupta mücadele eden Osmaniyespor FK, ligin ikinci hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Bergama Belediye Spor’u 3-2 yenerek hanesine 3 puanı ekledi. Karşılaşmayı Ak Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Mücahit Durmuşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Mustafa Polat, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Logoğlu, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Ökkeş Demir, kulüp yöneticileri ile çok sayıda taraftar izledi. Ligin ilk hafta karşılamasında deplasmanda Pazarspor ile oynayan Osmaniyespor FK, sahadan golsüz berabere kalarak 1 puanı hanesine yazmıştı.

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Sefa Yılmaz (xx), Selman Timur (xx), Umut İncili (xx), Mülazım Argız (xx)

OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Hasan Kaya (xx), Ferhat Duman (xxx), Ergun Cengiz (xxx), Oğulcan Enes Demiroğlu (xx), İlyas Ekiz (xx), Alper Yener (xxx), Emrah Özyaylaz (xxx), Samet Göker (xx) (Dk.65 Sergen Ekinci), Eser Akbaş (xx), Muhammet Akyıldız (xx) (Dk. Dk.54 Engin Güngör), Onur Kızıltaş (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Ferdi Yalçın (xx), Samet Önger (xx), Hakan Sayar (xx), Mehmet Soyarslan (xx)(Dk. 90+ Ozan Murat Başyılmaz), Furkan Aydın (xx) (Dk. 84 Altan Aksoy), Tufan Deniz Gelen (xx), Uğur Erdoğan (), Tuncer Baysal (), Serhat Maden (xxx), Mehmet Tatlı (xx), Kaan Aşnaz (xx)

GOLLER: Dk. 32 Alper Yener, Dk.72 Ergün Cengiz (Penaltı), Dk. 90+ Engin Güngör (Osmaniyespor FK), Dk. 38 Serhat Maden, Dk. 62 Uğur Erdoğan (Bergama Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 38 Ferhat Duman, Dk. 90+ Alper Yener (Osmaniyespor FK), Dk. 45 Kaan Aşnaz, Dk. 52 Mehmet Tatlı, Dk. 90+ Ferdi Yalçın (Bergama Belediye spor)

KIRMIZI KART: Dk.72 Kaan Aşnaz (Bergama Belediye spor)

Haber: İbrahim EMÜL / OSMANİYE