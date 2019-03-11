Osmaniyespor’da gerileme dönemi başladı:0-0

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grupta mücadele eden Osmaniyespor FK, 26’ncı hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Karşıyaka SK ile golsüz berabere kaldı. Osmaniyespor’da Selahattin Selçuk Özkan, 86. dakikada ikinci sarı karttan kırımızı kart görerek oyun dışı kaldı. Karşılaşmayı, erkek taraftarın yanı sıra çok sayıda kadın taraftarda izledi.

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Kadir Beyaz (xx), Burak Celep (xx)

OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Hasan Kaya (xx), Hüseyin Rüzgar (xx),Yasin Elmas (xxx), Sergen Ekinci (x) (D. 78 Ferhat Duman), Selehattin Selçuk Özkan (xx), Ergun Cengiz (x), İlyas Ekiz (xx), İsmail Türkaslan (xx), Alper Yener (xx), Eser Akbaş (xx), Onur Kızıltaş (xx)

KARŞIYAKA SPOR: Erdoğan Açar (xx), Cenk Özbey (xx), Arif Cılak (xx), Doğukan İnci (xx) (Dk. 81 Burak Karapınar), Hakan Kuş (xx) (Dk. 90+ Abdullah Cihan Ethemoğlu), Battal Demirbilek (xx) (Dk.62 Görkem Ali Kınay), Metin Peker (xxx), Onur Kıntaş (xx), Anıl Çıracı (xx), Muhammet Fatih Öztekin (xx), İlyas Kahraman (xx)

SARI KARTLAR: Dk. 20 Battal Demirbilek, Dk. 75 Doğukan İnci, Dk. 88 İlyas Kahraman (Karşıyaka SK), Dk. 26 Ergun Cengiz, Dk. 37 Selahattin Selçuk Özkan (Osmaniyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 86 Selehattin Selçuk Özkan (Osmaniyespor)

Haber: İbrahim EMÜL / OSMANİYE