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Osmaniyespor’da Uzunca istifa etti210 defa okundu

kategorisinde,18 Eki 2018 - 14:59 tarihinde yayınlandı
Osmaniyespor’da Uzunca istifa etti

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden Osmaniyespor FK’da teknik direktör İbrahim Uzunca, Van Büyükşehir Belediyespor yenilgisi sonrası görevinden istifa etti. Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Uzunca’nın istifa ettiği ve bu istifanın da Osmaniyespor FK yönetimi tarafından kabul edildiği belirtilerek, hizmetlerinden dolayı antrenöre teşekkür edildi. İbrahim Uzunca’nın teknik direktörlük görevi süresince sarı yeşilli ekibin, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgisi bulunurken, 8 karşılaşmada 6 gol atıp, 16 golü ise kendi filelerinde gördü. Toplam 8 puanı bulunan takım, ligde 13’üncü sırada yer alıyor.

Uzunca’nın karnesi ise şöyle: Pazarspor – Osmaniyespor FK: 0-0, Osmaniyespor FK – Bergama Bld.: 3-2, Çatalcaspor – Osmaniyespor FK: 2-0, Osmaniyespor FK – Yeni Orduspor: 0-0, Adıyaman 1954 – Osmaniyespor FK 4-0, Osmaniyespor FK – Sultanbeyli Bld.: 2-1, Elaziz Bld. – Osmaniyespor FK: 2-0 ve Osmaniyespor FK – Van Bş.Bld: 1-5 olarak kaydedildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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