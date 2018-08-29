Osmaniye’ye 10 Uzman, 60 Pratisyen Hekim Kadrosu

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 82’inci Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurasında yayınlanan münhal kadrolarda, Osmaniye’ye 10 Uzman ve 60 Pratisyen Hekim kadrosu tahsis edildiği duyuruldu. Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, ildeki sağlık tesislerinden, Osmaniye Devlet Hastanesine; Hematoloji Uzmanı, İç Hastalıkları Uzmanı, Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanı, 15 Pratisyen Hekim kadrosu tahsis edildiğini söyledi. Müdür Öznavruz, ilçelerdeki sağlık tesislerine yapılan kadrolarla ilgili ise şu bilgileri verdi: “Kadirli Devlet Hastanesine; Deri ve Zührevi Hastalıklar, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve 11 Pratisyen Hekim kadrosu tahsis edildi. Düziçi Devlet Hastanesine; Genel Cerrahi Uzmanı, İç Hastalıkları Uzmanı, Radyoloji Uzmanı ve 12 Pratisyen Hekim, Bahçe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine; 5 Pratisyen Hekim, Toprakkale Toplum Sağlığı Merkezine; 1 Pratisyen Hekim, Sumbas Toplum Sağlığı Merkezine 1 Pratisyen Hekim, Osmaniye Merkez Toplum Sağlığı Merkezine 5 Pratisyen Hekim, Kadirli İlçe Sağlık Müdürlüğü 5 Pratisyen Hekim, Osmaniye İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezine 2 Pratisyen Hekim, Düziçi İlçe Sağlık Müdürlüğüne 1 Pratisyen Hekim ve Osmaniye 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna 2 Pratisyen Hekim olmak üzere toplamda 10 Uzman Hekim 60 Pratisyen Hekim kadrosu tahsis edilmiştir. 11 Eylül 2018 tarihinde kuraya esas yerleştirme işlemleri yapılacak olup, yerleştirme işlemi sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından iş ve işlemleri tamamlandıktan sonra ilimizde göreve başlayacaklardır. İlimize tahsis edilen kadroların hayırlara vesile olmasını dilerim.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE