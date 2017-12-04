Osmaniye’ye 431 milyon TL Yatırım Teşviki

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Murat Teke, Ekonomi Bakanlığı tarafından kente ekim ayında, toplam sabit yatırım tutarı 55 milyon TL olan 5 adet yatırım teşvik belgesi verildiğini açıkladı. Osmaniye’ye 2017 yılının Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 121 artışla 71 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini belirten OTSO Başkanı Teke, bu dönemde verilen teşviklerin toplam sabit yatırım tutarının ise yüzde 54 artışla 431 milyon TL olduğunu söyledi. 2016 yılının Ocak- Ekim döneminde, Osmaniye’ye toplam sabit yatırım tutarı 280 milyon TL olan 32 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini hatırlatan Teke, Osmaniye’ye Ekonomi Bakanlığı tarafından bölgesel gelişmişlik düzeyi farkını azaltmak, ihracatı ve teknoloji ağırlıklı üretimi artırmak için 2003 yılından bu yana sabit yatırım tutarı 4,6 milyar TL’yi bulan 364 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini kaydetti. Teşvik belgesi düzenlenmiş projelerin sabit yatırım miktarlarının tamamının yerli sermayeden oluştuğunu ifade eden Teke, “2017 yılının Ocak-Ekim döneminde teşvik verilen yatırımların yüzde 55’lik pay ile 239 milyon TL’si enerji sektörüne, yüzde 22’lik pay ile 94 milyon TL’si hizmet sektörüne ve yüzde 23’lik pay ile 98 milyon TL’si imalat sektörüne yapıldı. Kasım ayında teşvik belgesi verilen yatırımların gerçekleştirilmesiyle Osmaniye’de 521 kişiye ilave istihdam sağlanması planlanmaktadır.” dedi. 26 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Ekim Ayı Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi” ne göre, bu ayda KDV istisnası, sigorta prim desteği, yer tahsisi, faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti gibi teşvikleri kapsayan Türkiye genelinde 659 yatırım teşvik belgesi verildi. Teşvik belgesi alan projelerin sabit yatırım tutarı ise 9,4 milyar TL oldu. Yatırımların gerçekleştirilmesi halinde 17 bin 796 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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