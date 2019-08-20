Osmaniye’ye 96 öğretmen atandı

Osmaniye MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı gerçekleştirildi.Bu kapsamda, Osmaniye’ye ise 96 öğretmen ataması gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Türkiye genelinde 79 ilde, toplam 92 branştan atamaları yapılanlardan Osmaniye’de görev yapacak olan öğretmenlere başarılar diledi. Müdür Albak, “İlimize ilk atama olarak atanan 96 öğretmenimizi tebrik ediyor,göreve başlayacak olan meslektaşlarımı gönülden kutluyorum. Fedakarlık ve özveriyle bu kutsal mesleği ifa . edeceğinizden emin olmakla birlikte,gücümüze güç kattığınızı şimdiden belirtmek isterim.” dedi. Çeşitli branşlarda görev yapacak olan öğretmenlerin, görevlerine önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.

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