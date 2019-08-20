maltepe escort
kartal escort
Osmaniye'ye 96 öğretmen atandı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
MENÜ
Bugün: 21 AĞUSTOS 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
--
BIST 96.032
DOLAR 5,7275
EURO 6,3587
ALTIN 276,77
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort istanbul escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Osmaniye’ye 96 öğretmen atandı204 defa okundu

kategorisinde,20 Ağu 2019 - 18:39 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’ye 96 öğretmen atandı

Osmaniye MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı gerçekleştirildi.Bu kapsamda, Osmaniye’ye ise 96 öğretmen ataması gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Türkiye genelinde 79 ilde, toplam 92 branştan atamaları yapılanlardan Osmaniye’de görev yapacak olan öğretmenlere başarılar diledi. Müdür Albak, “İlimize ilk atama olarak atanan 96 öğretmenimizi tebrik ediyor,göreve başlayacak olan meslektaşlarımı gönülden kutluyorum. Fedakarlık ve özveriyle bu kutsal mesleği ifa . edeceğinizden emin olmakla birlikte,gücümüze güç kattığınızı şimdiden belirtmek isterim.” dedi. Çeşitli branşlarda görev yapacak olan öğretmenlerin, görevlerine önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.

Share This:

Etiketler:
Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ

istanbul escort nizip escort

istanbul escort

instagram takipçi

instagram takipçi hilesi