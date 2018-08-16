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Osmaniye’ye şehit ateşi düştü2167 defa okundu

kategorisinde,16 Ağu 2018 - 16:38 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

Adıyaman’da dost ateşi ile şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek’in(34) memleketi Osmaniye’ye ateş düştü. 11 yıllık asker olan 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek’in şehit olduğu haberini Osmaniye Vali Yardımcısı Metin Esen, askeri ve sivil yetkililer tarafından, babası Necati, annesi Emine Tekerek’e verdi. Şehidin Kazım Karabekir Mahallesi’nde oturan ailesinin evinin önünde bekletilen sağlık ekibi, fenalaşan diyaliz hastası babası Necati Tekerek ve anne Emine Tekerek’e müdahale etti. Şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, belediye taziye çadırı kurdu. Acı haberi duyan mahalle sakinleri ise şehit evine akın etti.

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