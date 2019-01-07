OSTADER  80 bin paket Osmaniye fıstığı Dağıttı

Kısa adı Ostader olan, Osmaniye’yi uluslar arası Tanıtma Derneği, Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşu etkinliği kapsamında geleneksel hale getirilen ve bu yıl 2. yapılan “Fıstık Günleri”nde 80. Vilayette, 80 gram ve 80 bin paket Osmaniye fıstığı dağıtıldı.

Osmaniye-Adana otoban yolundaki bir tesiste çadır kurarak, Osmaniye’den geçen tüm araçlarda seyahat eden yolculara, paket halinde Osmaniye Fıstığı, fıstık anahtarlık ve kenti tanıtıcı broşüler hediye edildi.

“Fıstık Günleri” törenine Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Ak Parti Osmaniye İl Başkanı Avukat Hamza Tor, Osmaniye İl Kültür ve Turzim Müdürü Burhan Torun, Osmaniye Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kadir Karayel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, kentin tanıtımı için çok önemli bir organizasyon olduğunu ve bu tür çalışmaların Osmaniye’nin tanıtımı için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Ak Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ise, fıstğın anavatanın Osmaniye olduğunu ve Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısla böyle bir etkinligin çok anlamlı olduğu ifade ederek,”Başta Osmaniye’yi uluslar arası Tanıtma Derneği yönetim kurulu üyeleri ve emeği geçen herkesi kutluyorum”dedi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Çok anlam ifade eden bu güzel çalışma için Osmaniye’yi uluslar arası Tanıtma Derneği yönetimine teşekkür ediyorum. Osmaniye’den geçen insanlara kendilerine verdiğimiz hediye ile en azından kentimizi unutmayacakaladır”dedi.

Ak Parti Osmaniye İl Başkanı Avukat Hamza Tor’da yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların, küçük bir ateş olduğunu ancak, yarın büyüyerek, Osmaniye’yi marka şehir haline getirmek için çok önemli bir adım olduğunu ifade ederek,”Osmaniyemizi dört koldan tanıtmak için elimizden geleni yapacağız”dedi.

Osmaniye’yi uluslar arası Tanıtma Derneği Başkanı Bahri Çolpan ise, yaptığı açıklamada, Osmaniye’nin gerçekten tanıtım sorunu yaşadığını ve 23 yıllık vilayet olmasına rağmen ülke genelinde tanınma oranının çok düşük olduğunu ifade ederek,”Bizler kendimizi Osmaniye’nin tanıtım ırgatları olarak tanımlıyoruz. Buradan yola çıkarak kentimizi tanıtmak için “Fıstık Günleri” etkinliği adı altında düzenlediğimiz etkinlikte 80. Vilayette, 80 gram ve 80 bin paket Osmaniye fıstığı dağıtacağız. Fıstığın anavatanı ve borsası Osmaniye’dir. Ayrıca Osmaniye fıstığı marka tescillidir. Birçok hastalığa iyi geldiği bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır. Özellikle dondurucu soğukların yaşandığı şu günlerde, Osmaniye fıstığı tüketerek, oradan aldığınız yüksek enerji ile hem üşümekten, hem de hasta olmaktan kurtulabilirsiniz”dedi.