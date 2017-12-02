OSTADER Yönetiminden Vali Coşkun’a ziyaret

Osmaniye’yi Uluslararası Tanıtma Derneği (OSTADER) yönetim kurulu ve üyeleri, Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret etti. Dernek Başkanı Bahri Çolpan, yapacakları tanıtım faaliyetleri hakkında Vali Coşkun’u bilgilendirirken, günün anısına ise üzerinde ‘Osmaniye Hatırası’ yazılı fıstık maketli isimlik hediye etti. Başkan Çolpan, 21 yıllık vilayet olan Osmaniye’nin ülke genelinde yeterince tanınmadığını belirterek, artık bu zinciri kıracaklarını söyledi. Kentin tanınması için çok güzel fikirlerinin olduğunu kaydeden Çolpan, “İlimizin halen Adana’ya bağlı bir ilçe olduğunu düşünen çok insan bulunmakta. Bu anlamda bizler dernek olarak, ilk etkinliğimizde 80 araçlık bir konvoy ile Ankara ve İstanbul turlarına çıkacağız. Konvoyumuzun en önünde giden aracımızın üzerinde, Osmaniye’de en çok yetişen yerfıstığımız, turp ve pamuk ile kalelerimizin simgeleri ve tanıtım yazıları olacak. Ayrıca aracımızda hemşerimiz olan ünlü siyasetçilerimiz ve sanatçılarımızın resimleri bulunacak. Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret ederek tüm vekillerimize yerfıstığı ikramları ile çeşitli hediyeler götüreceğiz. Aynı şekilde İstanbul ilimizde de bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.” dedi. Vali Coşkun ise dernek yöneticilerine çalışmalarında başarılar dileyerek, kentin tanırımı noktasında imkanlar dahilinde, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

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