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Ostader’den Başsavcıya Ziyaret…70 defa okundu

kategorisinde,19 Eki 2018 - 16:37 tarihinde yayınlandı
Ostader’den Başsavcıya Ziyaret…

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı olarak yeni atanan Ahmet Tekne’yi Osmaniye Uluslararası Tanıtma Derneği yönetim kurulu üyeleri makamında ziyaret ederek yeni görevinde basarılar temenni etti.
Faaliyetlerine başladığı günden itibaren bir çok önemli etkinliklere imza atarak Osmaniye’nin tanınmasına rehberlik etmeyi kendine görev olarak kabul eden Osmaniye’yi Uluislararası Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Çolpan ve yönetim kurulu Osmaniye’ye yeni atanan Başsavcı Ahmet Tekne’yi makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilediler.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne’ye Osmaniye yer fıstığı maketini hediye ettiler

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