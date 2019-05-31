OSTADER’den engelli vatandaşa akülü sandalye

Osmaniye’Yİ Uluslararası Tanıtma Derneği (OSTADER) tarafından, kentte yaşayan bedensel engelli Yusuf Canbolat’ın (38) hayali gerçekleştirilerek, akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. OSTADER Başkanı Bahri Çolpan, hayırsever vatandaşların ve dernek üyelerinin katkılarıyla aracın temin edildiğini belirterek, “Bir engelli için bu araç çok önemli ve yaşam şartlarını her türlü kolaylaştırmaktadır.” dedi. Devlet Bahçeli Bulvarı üzerindeki bir lokantada, engelli dernekleri üyelerine yönelik, iftar programı düzenlendi. Çok sayıda görme ve bedensel engelli vatandaş, okunan ezanla birlikte iftarlarını açtılar. Daha sonra ise OSTADER öncülüğünde toplanan paralarla temin edilen akülü tekerlekli sandalye, bedensel engelli Yusuf Canbolat’a teslim edildi. Dernek Başkanı Bahri Çolpan, “Gönlümüzden geçen 15-20 engelliye bu araçlardan kazandırmak. Ama imkanlarımız dahilinde ilk olarak bir tanesini temin edebildik. Ayrıca geleneksel hale getirdiğimiz iftar programımızı bu sene de gerçekleştirmiş olduk.” diye konuştu. Elle sürülen tekerlekli sandalyelerin engeliler için büyük zorluk teşkil ettiğini belirten Çolpan, “Biz yapacaksak böyle araçlar alarak, engelli arkadaşlarımızı yormayacak araçlardan alıp vermeliyiz. Biz öncülük yaptık, inşallah hayırseverlerimizden bu işin devamını getirirler” dedi. Tekerlekli sandalyesi ile iftar programına gelen ve akülü aracını teslim alan Yusuf Canbolat ise ODTADER Başkanı Bahri Çolpan, yönetim kurulu üyeleri ve diğer hayırseverlere teşekkür etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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