OŞYAD, Bayramı şiir ve türkülerle uğurladı

Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği (OŞYAD) Belediye kent Müzesi’nde her ay düzenlediği “Şiirini al da gel” etkinliğinin 21.’ncisini gerçekleştirdi.

OŞYAD tarafından her ayın son Cumartesi günü, saat: 13.30’da Osmaniye Belediye Kent Müzesi, Şor odası’nda başlayan “Şiirini al da gel” etkinliğinin Ağustos ayı program gündemi Bayram şiirleri ile türküleri oldu.

Etkinlik öncesi katılımcılar ile OŞYAD üyeleri önce bayramlaştılar, birbirlerine başarı ve sağlıklı günler dilediler.

Ozan Maranlı (İbrahim Karagülle) nin bağlaması ile türküleri yorumlaması ile program açılışı yapıldı.

OŞYAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bardak, katılımcıların Kurban Bayramını kutladıktan sonra, her ayın son Cumartesi günü gerçekleştirilen “Şiirini al da gel” programının 21.’ncisini gerçekleştireceklerini söyledi.

Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi’ndeki 21.’ncisi gerçekleşen “Şiirini al da gel” programında; Ozan Maranlı (İbrahim Karagülle), Ozan Duranoğlu (Mahmut Eynallı) bağlaması ile Bayram üzerine türkülerini yorumlarken, Arif Bahar ise Ozan Duranoğlu’nun bağlaması eşliğinde türküler söyledi.

Program içerisinde; Ahmet Demir, İzzettin Kanat, Ahmet İpek, İbrahim Şadi Çenet, Serap Kaypak, Mustafa Yeğdem, Mehmet Görmüş ve Şule Korkar şiirlerini yorumladılar.

Program, bağlama eşliğinde türkülerin söylenmesi ile sona erd