OŞYAD, Ramazan ayında da etkinliklerini sürdürdü

Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği (OŞYAD) tarafından Belediye kent Müzesi’nde düzenlenen “Şiirini al da gel” programının Mayıs ayı programı yine duygu dolu saatlerle gerçekleşti.

Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği (OŞYAD) tarafından her ayın son Cumartesi günü, Belediye kent Müzesi şor odasındaki “Şiirini al da gel” programının 18.’nci türkü ve şiir tadında yaşandı.

Etkinliğin Nisan ayı programı; “Uluslar arası ekmek ödüllü 21. Şiir Yarışması ödül töreni” sonrasındaki güne rastlaması nedeniyle, “Şiirini al da gel” etkinliği; Osmaniye Merkez Hemite Köyündeki Yazar Kemal Parkı’nda gerçekleşmişti.

Mayıs ayı programı Kent Müzesi Şor Odası’nda yapılırken, Programın açış konuşmasını yapan OŞYAD Genel Sekreteri Hatice Bahar, tüm katılımcılara dernek yönetimi adına teşekkür ederek, Kent Müzesi’ndeki etkinliğin 18.’ncisinin gerçekleşmesindeki en önemli unsurun, OŞYAD yönetimi ve üyelerinin birlik ve beraberliğinden kaynaklandığını söyledi.

OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak ise yaptığı konuşmada; Belediye Kent Müzesi’nde ayda bir düzenlenen programın 18.’nci ayını gerçekleştirmekte olduklarını belirterek, Osmaniye’nin tanıtılmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak; “Değerli üyelerimiz ve konuklarımız, öncelikle sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Bu ayın bizim için ayrıca bir önemi bulunmaktadır. Derneğimiz üyesi, aynı zamanda dünyaca ünlü bir ressam, şair, müzisyen Mustafa Dinletir’i 29 Mayıs 2017 günü kaybettik. Geçtiğimiz yıl ölmeden bir ay öncesinde burada oturarak okuduğu şiiri ile herkesi duygulandırmıştı. Şimdi ise aramızdan bir yıl önce ayrılan Mustafa Dinletir’in yazdığı şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum”diyerek, Dinletir’in bir şiirini okudu.

OŞYAD Başkanı Bardak, Dinletir’in şiirini okumasının ardından, Aşık Dertli Kazım’ın yaşamından ve ziyaretinden sözederek; “ Aşık Dertli Kazım’ı Gölovası Köyünde dün ziyaret ettim. Evinde tek başına yatıyordu. Komşuları tarafından getirilen yiyecek ve içecekler bile öyle duruyordu. 1980 yılında kendi mezarını yaptırıp her yıl mezarı başında mevlid okutup, ikramda bulunan Aşık Dertli Kazım, köyündeki evinde yatalak halde son günlerini bekliyordu. Sanat ve sanatçıya verdiğimiz değer bu olmamalı! Sanatçılar halkımız tarafından ilgi ile izlenir, dinlenir. Ama bunların ölümlerindeki son günlerini ölümlerinin ardından öğreniyoruz. Yaşarken saygı göstermediğimiz sanatçılarımıza, öldükten sonra onları anmamız yerine, yaşarken saygılı olmalıyız”diye konuştu.

Program süresince; Ozan Duranoğlu (Mahmut Eynallı), Aşık Dursun Yeşiloğlu, Ozan Maranlı (İbrahim Karagülle), Nurdoğan Çolakkadı bağlaması ile türkülerini yorumlarken, bağlama eşliğinde; Arif Bahar ile Ali Şimseksoy türküler söyledi.

Programda; Ahmet Demir, Ali Köşker, Hatice Bahar, Ramazan Çulcu şiirlerini yorumladı.

Etkinliğin bitiminde ise Haziran ayının son Cumartesi günü buluşmak üzere ozan ve şairler birbirleriyle vedalaşarak Kent Müzesi’ndeki görevlilere de teşekkür ederek ayrıldılar.