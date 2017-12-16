OŞYAD’ta Mustafa Bardak, güven tazeledi

Osmaniye Ozanlar Şairler ve Yazarlar Derneği (OŞYAD) 5’inci olağan genel kurul toplantısında yapılan seçimlerde, mevcut başkan Mustafa Bardak güven tazeledi. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti toplantı salonunda gerçekleşen Genel kurulun Divan Başkanlığını Ali Köşker, Divan Başkan yardımcılığını Ahmet Demir, Divan katip üyeliğini ise Fatmagül Bahar yürüttü. Derneğin faaliyet raporunu okuyan Başkan Mustafa Bardak, görev süresi içerisinde; Osmaniye’de açık ve kapalı cezaevlerinde, huzurevi ve parklarda gerçekleşen türkü ve şiir geceleri etkinliklerinden söz etti. Derneğin toplam 48 üyesinin bulunduğunu aktaran Bardak, dernek adına çıkartılan dergi ve üyelere ait olan kitapların basılması olaylarında destek verildiği ve derneğin katıldığı etkinlikler anlatıldı. Derneğin yeni süreçte gerçekleştireceği projeler hakkında bilgiler aktaran Bardak, “Önümüzde dönemde diğer üye arkadaşlarımızın kitaplarının çıkartılmasına yardımcı olacağız. İddia ediyorum, Osmaniye’mizde 651 dernek var il genelinde, 261’i merkezi merkezde olmakla beraber, en şeffaf ve en fazla çalışan dernek durumundayız. Dernek olarak yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde, açık ve şeffaf bir şekilde yeni adımlar atacağız.” dedi. 45 üyenin katıldığı seçimlerde, Divan Başkanlığına tek liste sunuldu. Osmaniye Ozanlar Şairler Yazarlar Derneği’nin yeni yönetim kurulu asil üyeliklerine; Mustafa Bardak, İzzettin Kanat, Hatice Bahar, Ahmet İpek, Mahmut Eynallı, İbrahim Karacülle ve Aynur Boz seçildi. Denetim Kurulu asil üyeliklerine ise; Hatice Sever, Ramazan Çullu ve Murat Boz. getirildi. Yeni yönetim kurulu önümüzdeki günlerde kendi arasında görev bölümünü gerçekleştirecek. Kongreye katılan Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı ise yeni yönetime başarılar dileyip, basın mensupları olarak OŞYAD’ın tüm etkinliklerinin kamuoyuna duyurulması noktasında her türlü desteği vereceklerini söyledi.

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