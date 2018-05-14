OŞYAD’tan “Annelere karanfil”

Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği (OŞYAD), “Anneler günü” nedeniyle, kent merkezinde annelere karanfil hediye etti.

OŞYAD Yönetim Kurulu ve dernek üyeleri, Anneler Günü nedeniyle özel olarak hazırlanan ve üzerinde “Anneler Gününüzü kutlarız (OŞYAD)” yazılı 225 adet kırmızı karanfil dağıtımı gerçekleştirdi.

Kent merkezinde Atatürk caddesi üzerinden başlamak üzere OŞYAD üyeleri ellerinde karanfillerle cadde ve sokaklardan geçen annelerin günlerini kutlayarak hediyelerini sundular.

Çarşıya hediye almak için çıkan kadınlar, kendilerine sunulan karanfillerin en güzel hediye olduğunu belirterek, OŞYAD üyelerine teşekkür ettiler.