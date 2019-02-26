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OTB’den üye işyerlerine ziyaret65 defa okundu

kategorisinde,26 Şub 2019 - 15:21 tarihinde yayınlandı
OTB’den üye işyerlerine ziyaret

Osmaniye Ticaret Borsası (OTB) tarafından üye işyerleri ziyaret edilerek, sektörde yaşanan sorunlar ve yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Sorun ve isteklerin dinlenmesi, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlere Borsa adına Genel Sekreteri Süleyman Börklü ve Muamelat Memuru Şahin Çenet katıldı. Borsa üyesi esnaflar ise bu ziyaretler sayesinde yaşamış oldukları problemleri ve çözüm önerilerini dile getirme fırsatı bulduklarını belirterek, yaşanan süreçte yerelde ve ilgili kurumlar ile bakanlıklar seviyesinde çözülmesi gereken hususların borsa tarafından kurumsal bir kimlikle talep edilmesinin önemli olduğunu da ifade etiler. Ekonomik olarak zorlu bir süreç yaşadıklarını belirten OTB üyeleri, bu sürecin çok iyi değerlendirilmesini ve yönetilmesini ifade edip böyle bir dönemde ticari faaliyetlerini yürütmeye çalıştıklarını da sözlerine eklediler. OTB Heyeti tarafından ise sektörde yaşanan sorunlar ve yapılması gerekenler hakkında üyelere bilgilendir verildi.

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