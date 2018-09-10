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Otobüs kazasında ölenler göz yaşları arasında toprağa verildi543 defa okundu

kategorisinde,10 Eyl 2018 - 11:18 tarihinde yayınlandı
Otobüs kazasında ölenler göz yaşları arasında toprağa verildi

Ankara- Aksaray yolunun 20’nci kilometresinde 8 eylül günü meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren 6 kişiden Şebnem Zehra Şen’in (17) cenazesi, Osmaniye’de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Mustafa Okay Öksüz’ün (19) cenazesi ise öğle namazının ardından aynı mezarlıkta defnedildi. Osmaniye Anadolu Lisesi’nin son sınıf öğrencisi Şebnem Zehra Şen, ziyaret için gittiği Ankara’daki ablasından dönmek üzere bindiği yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Şebnem Zehra Şen’in cenazesi, ilk olarak Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından genç kızın cenazesi, Asri Mezarlık Camii’ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Şebnem Zehra Şen’in cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ÜNİVERSİTE KAYDINDAN DÖNÜYORDU

Ankara- Aksaray yolunda devrilen otobüste can veren Osmaniyeli öğrencilerden Mustafa Okay Öksüz de düzenlenen törenin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’ne kaydını yaptırıp, Bolu’daki amcasını ziyaretin ardından Osmaniye’ye dönmek üzere bindiği otobüste yaşamını yitiren Mustafa Okay Öksüz’ün cenazesi Cumhuriyet mahallesindeki evinden alınıp Mehmet Akif Camii’ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazından sonra Öksüz’ün tabutunun üzerine taraftarı olduğu Galatasaray forması örtüldü. Mustafa Okay Öksüz’ün cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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