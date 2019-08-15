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Otomobil dolu akaryakıt tankerine çarptı:2’si çocuk 4 yaralı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Otomobil dolu akaryakıt tankerine çarptı:2’si çocuk 4 yaralı617 defa okundu

kategorisinde,15 Ağu 2019 - 17:03 tarihinde yayınlandı
Otomobil dolu akaryakıt tankerine çarptı:2’si çocuk 4 yaralı

Osmaniye’de dolu akaryakıt tankerine arkadan çarpan otomobildeki 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kasa akşam saatlerinde E90 otoyolu Şekerdere viyadüğü yakınlarında meydana geldi.
Bahçe istikametinden Osmaniye’ye seyir halinde olan Muzaffer Bilben (40) idaresindeki 61 DT 233 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 FK 838 plakalı dolu akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Savrularak takla atan otomobil, refüje çarparak ters döndü.
Kazada, otomobil sürücüsü Muzaffer Bilben ile birlikte araçta bulunan eşi Mehtap Bilben (41), çocukları Yakup Bilben (15) ve Emine Eylül Bilben (4) yaralandı.
Çağrılan Ambulanslarla kent merkezi ve Düziçi ilçesindeki hastanelere götürülen yaralılardan çocukların durumun ağır olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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