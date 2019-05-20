Otomobil engelli aracına çarptı: 1 ölü

Osmaniye’de otomobilin, üç tekerlekli engelli aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada, Hacı Osman Daniş (60) yaşamını kaybetti. Kaza Güney Çevre Yolu ile Baş Mahalle girişindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, kendisine ait aracı ile tali yoldan çevre yoluna çıkan Hacı Osman Daniş idaresindeki üç tekerlekli akülü engelli aracına, M.K. idaresindeki 80 GT 725 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak sürüklenen araçtaki Daniş, ağır yaralandı. Çağrılan ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi’ne götürülen Daniş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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