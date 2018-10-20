Otomobil kanala uçtu: 3 yaralı

Osmaniye’nin Bahçe İlçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala uçtu. Kazada araçtaki üç kişi yaralandı. Olay sabah saatlerinde E90 otoyolu üzerinde meydana geldi. Gaziantep istikametinden Osmaniye’ye doğru seyir halinde olan V.T. (58) idaresindeki 06 BZ 6243 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağ tarafında bulunan kanala uçtu. Kazada sürücü V.T. ile birlikte, S.Ç. (55) ve G.T. (58) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Share This:

































