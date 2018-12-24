Otomobil sulama kanalına devrildi: 1’i çocuk, 3 yaralı

Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Orhaniye Köyünde meydana geldi. Seyir halindeki Adem Balaban idaresindeki 34 ADF 494 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun solundaki sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu, yaralı araç sürücüsü Adem Balaban ile birlikte eşi Cennet Çetin Balaban ve kızı Melek Seda Balaban araçtan çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araç ise çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkartılarak, otoparka götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Cennet Çetin Balaban’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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