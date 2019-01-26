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Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı337 defa okundu

kategorisinde,26 Oca 2019 - 16:11 tarihinde yayınlandı
Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Osmaniye’de otomobilin aynı istikamette ilerleyen önündeki TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı. Kaza, Bahçe İlçesi, E90 Otoyolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne doğru seyir halinde olan Abdulkadir Karakuzulu (74) idaresindeki 27 D 6268 plakalı araç, iddiaya göre, aynı istikamete doğru sağ şeritte ilerlemekte olan Yasin K.’nın (48) kullandığı 31 V 7851 Plakalı TIR’a bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Abdulkadir Karakuzu ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan oğulları Berkay Karakuzulu (17), Barış Karakuzulu (19) ve eşi Meral Karakuzulu (58) yaralandı. Çağrılan ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Berkay Karakuzulu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR sürücüsü Yasin K. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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