Otomobil traktörle çarpıştı: 3 yaralı

Osmaniye’de, anayoldan tali yola dönüş yapmak isteyen traktörle, karşı yönden gelen otomobil çarpıştı, kazada üç kişi yaralandı. Kaza Osmaniye Kadirli Karayolu Cevdetiye Beldesi sınırları çerisinde meydana geldi. Osmaniye istikametinden Kadirli’ye doğru seyir halinde olan 80 AS 481 plakalı Halil Özçelik idaresindeki otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelip sola dönüş yapmak isteyen H.K.’nın kullandığı 80 EC 032 plakalı traktör ile çarpıştı. Kaza sonucunda otomobilin motor kısmı zarar görürken, traktörün ise tekerleri yerinde çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Traktör sürücü kazadan yara almadan kurulurken, otomobil sürücüsü Halil Özçelik ile araçta yolcu olarak bulunan eşi ve yeğeni kentte bulunan hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: İbrahim Emül – Osmaniye