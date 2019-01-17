Otomobilden 493 gram metamfetamin çıktı, 2 gözaltı

Osmaniye’de şüphe üzerine durdurulan otomobildeki bir pardösünün cebinden 493 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi çıktı, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus Adana Gaziantep E 90 otoyolu Kadirli gişelerinde oluşturduğu uygulama noktasında uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu sırada C.D. (31) idaresindeki 06 FC 8055 plakalı araçtan şüphelenen ekipler, otomobili durdurdu. Yapılan detaylı aramada, araç içerisindeki pardösünün cebinde paketler halinde 493 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin Bitlis’ten temin edilip, İzmir’e götürüldüğü, piyasa değerinin tahmini 180 bin lira olduğu kaydedildi. Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan C.D. ile otomobilde ki yolcu Ş.K. (40) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE