Otomobilin çarptığı motorsikletli yaşamını yitirdi

Osmaniye’de D-400 karayolu üzerinede bir motorsikletliye otomobilin çarpması sonucu motorsiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, önceki gün akşam saatlerinde H.K’nın kullandığı 80 FV 128 plakalı motorsiklet Osmaniye küçük sanayi sitesi kavşağında 80 AAD 529 Plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motorsiklet sürücüsü H.K. 112 acil servisi tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen, motorsiklet sürücüsü H.K. hayatını kaybetti.
Otomobilin çarptığı motorsikletli yaşamını yitirdi1389 defa okundu
Son Dakika kategorisinde,23 Ağu 2019 - 10:11 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de D-400 karayolu üzerinede bir motorsikletliye otomobilin çarpması sonucu motorsiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Haber Editörü : basak Tüm Yazıları
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