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Otomobilinden kaçak sigara çıkan sürücüye 30 bin lira ceza182 defa okundu

kategorisinde,16 Eki 2018 - 16:07 tarihinde yayınlandı
Otomobilinden kaçak sigara çıkan sürücüye 30 bin lira ceza

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilden 2 bin 140 paket kaçak sigara çıktı, Suriye uyruklu sürücüye 29 bin 960 lira idari para cezası uygulandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince E-91 otoyolu üzerinde yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında 80 SAJ 180 plakalı otomobil şüphe üzerine durduruldu. Aracın bagaj kısmında yapılan aramada değişik markalarda 2 bin 140 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda, sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, sürücü G.T.(41)’ye her bir paket için 14 lira olmak üzere 29 bin 960 lira idari para cezası uygulandı. Şüphelinin sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)

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