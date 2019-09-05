Otoyolda 11 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Osmaniye’de otoyol üzerine 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, araçlarda büyük hasar oluşurken, şans eseri bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde E90 Otoyolunda meydana geldi. Gaziantep istikametinden Osmaniye’ye doğru seyir halinde ola Orhan Y. idaresindeki 63 FD 006 plakalı kamyon, iddiaya göre yol çalışmasından dolayı önünde yavaşlayan Recep K. idaresindeki 02 DD 598 plakalı kamyonete çarptı. Ardından bu araçlara arka arkaya 9 araçta çarparak zincirleme kaza meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazadan şans eseri sürücüler yarala almadan kurtulurken, araçların birinde yolcu olarak bulunan Mehmet P. de hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Yaralı Osmaniye Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, güzergahta uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber:İbrahim EMÜL/BAHÇE (Osmaniye)

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