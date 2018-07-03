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OTSO Başkanı Devrim Aksoy ve Hasan Ersoy’a silahlı saldırı5078 defa okundu

kategorisinde,03 Tem 2018 - 11:43 tarihinde yayınlandı
OTSO Başkanı Devrim Aksoy ve Hasan Ersoy’a silahlı saldırı

Osmaniye Ticaret Odası Başkanı Devrim Aksoy ve  Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy, makamında silahlı saldırıya uğradı.

Bugün saat 11.00 sularında Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlık makamında oturan Başkan Devrim Aksoy ve Yardımcısı Hasan Ersoy, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.Hastaneye kaldırılan Hasan Ersoy’un durumunun ciddi olduğu için yoğun bakıma alınırken, Devrim Aksoy’a ise,mermi isabet ettgi ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. (GELİŞMELERİ İZLİYORUZ)

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