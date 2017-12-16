Oyuncu Anne Şermin Yaşar’a Osmaniye’de Yoğun İlgi

Osmaniye Belediyesi 2.Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında Oyuncu Anne Şermin Yaşar Osmaniyeli annelerle buluştu.

Osmaniye Belediyesi tarafından ulusal boyutta düzenlenen 2.Kitap Fuarı etkinlikleri vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Türkiye genelinde Oyuncu Anne olarak tanınan ve birçok kitabı bulunan Şermin Yaşar’ın Mutlu Şehirde Mutlu Çocuklar ve Mutlu Anneler konulu söyleşi programına Osmaniyeli bayanlar yoğun ilgi gösterdi.

Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde anne ve anne adaylarıyla oyuncu anneliğin sırlarını paylaşan Şermin Yaşar çocuklarla nitelikli vakit geçirmenin püf noktalarını aktardı.

Osmaniye’de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Oyuncu Anne Şermin Yaşar, akıcı ve dostane bir dille kendisini dinlemeye gelen konuklara keyifli saatler yaşattı.

Ev yaşamında çocuklara ait alanlar oluşturulması gerektiğini vurgulayan Yaşar, çocukların oyuncaklarının kategorize edilerek yerleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak kitapların da aynı zamanda birer oyuncak olduğunu ifade etti.

Akıcı anlatımı ve sempatik hareketleri ile kendisine bir kez daha hayran bırakan Şermin Yaşar, gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

İmza etkinliğinde ise Yaşar, hayranlarıyla yakından ilgilenerek kitaplarını imzaladı.

Program sonunda Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Teke, Hacer Burcu Yüceer ve Sehavet Aslankurt, Oyuncu Anne Şermin Yaşar’a çeşitli hediyeler takdim etti.

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