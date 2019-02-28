maltepe escort
kartal escort
Özel Çocuklara, Özel Materyaller TIR'ı Osmaniye'de - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
MENÜ
Bugün: 01 MART 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
--
BIST 104.530
DOLAR 5,3433
--
EURO 6,0795
ALTIN 225,69
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Özel Çocuklara, Özel Materyaller TIR’ı Osmaniye’de128 defa okundu

kategorisinde,28 Şub 2019 - 16:06 tarihinde yayınlandı
Özel Çocuklara, Özel Materyaller TIR’ı Osmaniye’de

Özel Çocuklara Özel Materyaller TIR’ı Osmaniye’ye geldi. İçerisinde ders içi kavram ve beceri eğitimi için materyallerin bulunduğu 29 koli, kentteki 2 özel eğitim okulu ve 27 özel eğitim sınıfına dağıtılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen “Özel Çocuklara Özel Materyaller” isimli projenin tanıtımının ardından aynı gün 7 bölgeye dağıtımı başlanan materyaller Osmaniye’ye de ulaştı. Hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi olan bireylere yönelik hizmet veren özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları, özel eğitim uygulama okulları ile görme ve işitme engelliler okullarındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik üretilen materyallerin bulunduğu TIR, Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi önünde düzenlenen törenle karşılandı. Tosyalı Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencilerinden oluşan Halk Oyunları ekibinin gösterilerini sunduğu programa, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Erbay Tan, Müdür Yardımcısı Mılla Katık, Özel Eğitim Okul Kurum Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Teslim alınan malzemelerin hafta içerisinde özel eğitim okulu ve özel eğitim sınıflarına dağıtılacağı belirtildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ