Özel Çocuklara, Özel Materyaller TIR’ı Osmaniye’de

Özel Çocuklara Özel Materyaller TIR’ı Osmaniye’ye geldi. İçerisinde ders içi kavram ve beceri eğitimi için materyallerin bulunduğu 29 koli, kentteki 2 özel eğitim okulu ve 27 özel eğitim sınıfına dağıtılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen “Özel Çocuklara Özel Materyaller” isimli projenin tanıtımının ardından aynı gün 7 bölgeye dağıtımı başlanan materyaller Osmaniye’ye de ulaştı. Hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi olan bireylere yönelik hizmet veren özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları, özel eğitim uygulama okulları ile görme ve işitme engelliler okullarındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik üretilen materyallerin bulunduğu TIR, Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi önünde düzenlenen törenle karşılandı. Tosyalı Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencilerinden oluşan Halk Oyunları ekibinin gösterilerini sunduğu programa, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Erbay Tan, Müdür Yardımcısı Mılla Katık, Özel Eğitim Okul Kurum Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Teslim alınan malzemelerin hafta içerisinde özel eğitim okulu ve özel eğitim sınıflarına dağıtılacağı belirtildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE