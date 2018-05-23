Özel eğitim uygulama okulunda bilim fuarı

Osmaniye’de, Tosyalı Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Fuarın açılışına Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve öğrencilerin velileri katıldı. Öğrenci velileri ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, daha sonra serginin açılışını yaptı. Açılış kurdelesini İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile birlikte kesen Vali Ömer Faruk Coşkun, “Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Emeği ve katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.” dedi. Vali Coşkun, açılışın ardından fuarı gezdi. Fuar hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Neriman Gülümsün İnce, TÜBİTAK Bilim Fuarında bu yıl ilk kez özel eğitim okullarının da yer aldığını ifade ederek, Tosyalı Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezinin de bu kapsamda 10 öğrencinin 5 projesi ile fuara katıldığını söyledi. Fuarda yer alan “Tersine Zincirleme-Tüketimden Üretime”, “Aloevera Güneş Kremi”, Asitli İçeceklerin Zararı”, “Suyun Basınçla Sese Dönüşmesi” ve “Glikoz ve Tuzun Bitkilerin Gelişimine Etkisi” isimli projeler hakkında tek tek bilgi alan Vali Ömer Faruk Coşkun öğrencileri emek ve katkılarından dolayı tebrik ederek, başarıların devamını diledi. Fuarın açılışının ardından, civardaki esnafları da ziyaret ederek bir süre sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun, Ramazan ayının hayırlı, bereketli olmasını temenni etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE