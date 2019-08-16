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Özel Harekat Polislerimiz Geçici Görevle Osmaniye’den Hakkari’ye Uğurlandı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Özel Harekat Polislerimiz Geçici Görevle Osmaniye’den Hakkari’ye Uğurlandı355 defa okundu

kategorisinde,16 Ağu 2019 - 15:07 tarihinde yayınlandı
Özel Harekat Polislerimiz Geçici Görevle Osmaniye’den Hakkari’ye Uğurlandı

Hakkari ilimizde teröristlere yönelik yürütülen operasyonlara katılmak üzere geçici görevle bölgeye gidecek olan 63 Özel Harekât Polisimiz için Özel Harekat Şube Müdürlüğünde uğurlama töreni düzenlendi.
Düzenlenen törene Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş katıldı.
Hakkari iline gidecek olan Özel Harekat Polislerimiz için kurban kesilerek dualar okundu.
Vali Coşkun, Milletvekili İsmail Kaya ve İl Emniyet Müdürümüz polislerimize kazasız belasız bir şekilde görevlerini tamamlayıp dönmeleri temennisinde bulunarak görevlerinde başarılar dilediler.

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