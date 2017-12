Özel Sporculardan Vali Coşkun’a ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Atletizm 1. ve 2. Bölge Şampiyonasında dereceye giren Osmaniyeli özel sporcuları makamında kabul etti. Sporculara ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Hamit Coşkun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Arif Özsarı ile antrenörleri eşlik etti. İl Müdür Vekili Arif Özsarı, Vali Ömer Faruk Coşkun’a Şampiyona hakkında bilgi verdi. Arif Özsarı, 4-6 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Atletizm 1. ve 2. Bölge Şampiyonasına” 81 ilden 140 spor kulübü ve 1000’i aşkın sporcunun katıldığını belirterek, Şampiyonada özel sporcuların otizm, down sendromu ve mental retardasyon (zihinsel engelli) kategorilerine ayrıldığını kaydetti. İlimizden Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü, Osmaniye Bahçe Gençlerbirliği Gençlik ve Spor Kulübü, Osmaniye Eğitim Uygulama Okulu İzcilik ve Spor Kulübü Derneği, Osmaniye Safa Kale Özel Sporcular Spor Kulübü ve Osmaniye Özel Çocuklar Spor Kulübü olmak üzere 5 spor kulübünün Şampiyonaya katıldığını da ifade eden Özsarı, Osmaniyeli Sporcularımız Mustafa Can Akçadağ’ın Uzun Atlama ve 100 metre Bölge birincisi, Rümeysa Nergis’in Uzun Atlama Bölge birincisi ve 100 metre Bölge ikincisi, Ayşem Demir’in 100 metre Bölge birincisi, Muhammed Döne’nin 100 metre Bölge ikincisi ve uzun atlama Bölge beşincisi, Melisa Ulaş’ın 200 metre Bölge ikincisi ve Hüseyin Düzgün’ün 100 metre Bölge üçüncüsü olduğunu söyledi. Tüm sporcuları tek tek tebrik ederek çeşitli hediyeler veren Vali Coşkun, “Sporcularımızın başarıları hepimize gurur verdi. Tüm Osmaniyeliler adına, sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki katıldıkları her Şampiyonada ilimize derecelerle dönecekler ve ilimizin adını başarılar listesine her daim yazdıracaklardır.” diye konuştu.

