Öztürk “Her aileden bir sporcu hedefine birlikte yürüyeceğiz”

Osmaniye 1.Amatör Lig fikstürü çekimi Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen törenle kulüp yetkilileri ve bazı sporcuların katımıyla gerçekleştirildi.

Osmaniye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Levent Öztürk, 2018-2019 sezonunda bütün kulüplere başarı dilerken amatör spor camiasının sorun ve sıkıntılarını dile getirdi.

“Geçen yıl “Güçlü ASKF, güçlü kulüpler” sloganı ile yürüttüğümüz çalışmalarda önemli mesafeler aldıklarını kaydeden başkan Öztürk “Her aileden bir sporcu” temasıyla yeni hedeflere yönelik çalışma yapacaklarını söyledi.

Osmaniye ASKF Başkanı Öztürk “Sevgili sporcular; Amatör Futbol Ligi 2018-2019 sezonu fikstür çekimi programı ve istişare toplantısına hoş geldiniz. Şahsım ve ASKF yönetim kurulu adına sizleri selamlıyorum. Yeni sezonun kulüplerimize, sporcularımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Geçen yıl güçlü ASKF güçlü kulüpler sloganıyla yürüttüğümüz çalışmalarda önemli mesafeler alsak da, camia olarak sorunlarımız ve sıkıntılarımız maalesef devam ediyor.

Bu yıl “Her aileden bir sporcu” temasıyla, yeni hedeflere birlikte yürüyecek, birlikte başaracağız. Burada sizlere beylik laflar edecek değilim! Sizi size anlatacak da değilim! Hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ve her türlü özveride bulunan sizler her tür övgüyü ve takdiri sonuna kadar hak etmektesiniz. Hepinizi tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler için, bizler için futbol sadece bir oyun değildir. Bizim için futbol aşktır, sevdadır, yaşam biçimidir. Bizim için spor kardeşliktir, dostluktur, paylaşmaktır. Futbolun kara sevdalıları selam sizlere.

Fazla vaktinizi almadan birkaç konuya dikkat çekmek istiyorum. Obezite, teknoloji bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele ülkemizin milli meselesi haline gelmiştir. Sağlıklı nesiller yetiştirmek hepimizin temel ve öncelikli görevleri arasındadır. Hareketsiz genç, hareketsiz toplum istemiyoruz. Herkesin spor yapmasını, her aileden de bir sporcu çıkmasını hedefliyoruz. Bizler futbol ailesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bu mücadeleyi topyekûn vereceğiz. Okul sporlarını yaz spor okullarını bu yönüyle oldukça önemsiyoruz. Bu çalışmaların daha da etkin olmasını arzu ediyoruz.

ASKF olarak futbol camiasının bazı temel sorunlarını ve öncelikli beklentilerini dile getirmek istiyorum. Amatörün babası olarak ilan ettiğimiz Sayın belediye başkanımızdan futbol camiası babalık beklemektedir. Kıymetli başkanımızın, çeşitli platformlarda dillendirdiği “Amatör Evi” projesinin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. ASKF olarak iki odalı bir yerde kulüplerimize ve sporcularımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Osmaniye’ye yakışır bir ASKF hizmet binası artık kaçınılmaz olmuştur. Bu konuda Sayın valimizden ve Sayın Başkanımızdan destek bekliyoruz.

Çocuklarımızın evlerine yakın yerlerde spor yapması, kulüplerimizin antrenman sorunlarına çözüm olarak şehrimizin farklı noktalarına sahalar yapılmasını ve mevcut sahaları ücretsiz kullanmayı talep ediyoruz. Son günlerde yaşadığımız can sıkıcı olaylar bu isteğimizin ne kadar önemli olduğunu acı yaşanmışlıklarla göstermiştir.

Belediyemiz tarafından Amatör Spor Kulüplerine yapılan yıllık yardımlar kulüplerimize can suyu olsa da beklentileri karşılamamaktadır. Destek miktarının arttırılmasını ve kulüplerimizin ulaşım sorununa ilişkinde servis desteği sağlanmasını istiyoruz.

2018-2019 futbol ve eğitim sezonun camiamıza ve Osmaniyemize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Futbol İl Temsilcisi Harun Uygun da spor kulüplerinin sorunlarını ve beklentilerini anlattı.

Futbol il temsilcisi olarak her kulübe eşit mesafede olduğunu dile getiren Uygun, “Saha içerisinde çeşitli sorunlar yaşanabilir. Fakat bunun sorumlusu yine bu sahalarda mücadele eden takımlardır. Eğer bizlik bir durum olursa çözüm noktasında biz her zaman üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle yardımcı oluruz” dedi.

Uygun, U 14’de Kadirli Demirspor, U 15’de Kadirli Savrunspor, U 16’da Osmaniyespor FK, U 17’de Osmaniye İdman Yurdu, U19’da Korkut Ata Üniversitesi takımlarının ligi şampiyon olarak tamamladıklarını, bu takımların kenti Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandığını sözlerine ekledi.

Konuşmalardan sonra fikstür çekimi yapılırken sezonun ilk maçlarının 13-14 Ekim’de oynanacağı kaydedildi.

Haber: Resul Özdil -OSMANİYE