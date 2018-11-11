Parkta kültür ve sanat şöleni…

Akdeniz Sanat Oluşumu tarafından, Akdeniz kentleri kültür ve sanat etkinlikleri eşzamanlı olarak Osmaniye’de de başladı.

Osmaniye Ozanlar Şairler ve Yazarlar derneğinin ev sahipliğindeki etkinlikler Kıbrıs Şahidi Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu parkı içerisinde yapılıyor.

Etkinlikler OŞYAD Başkanı ve ASO İl Temsilcisi Mustafa Bardak’ın açılış konuşması ile başladı.

Mustafa Bardak etkinlik hakkında bilgi verirken; “Yaklaşık 5 aylık bir çalışma sonucunda Akdeniz kentlerinin bulunduğu iller arasında kültür ve sanat dernekleri ile yaptığımız toplantılar sonucunda eşzamanlı etkinlikler yapma kararı alınmıştır. Adana, Osmaniye, Antakya, İskenderun, Mersin, Tarsus ve Antalya’da eş zamanlı olarak kültür ve sanat etkinliklerine bugün başladık. 10 Kasım tarihi akşamı etkinliklerimiz sona erecektir. Osmaniye ili olarak bu etkinlikler kapsamında; 2 karikatür, 1 fotoğraf sergisi yanında 16 şair şiirleri ile 7 ozan da türküleriyle programa katılacaklar. Ayrıca Anılı öyküler, söyleşiler, Osmaniye’nin dünkü çocukları ekibi gösterileri, Tiyatro gösterimi, Şair Ahmet Özer’in söyleşileri ile etkinlikleri sürerken, 10 Kasım günü de Atatürk’ün sevdiği ezgiler programımız içerisinde yer alacaktır. Amacımız az bütçe ile çok işler başarmaktır. Atatürk’ün söylediği gibi; “Az zamanda çok işler yaptık” tümcesinden hareketle, bizler de Osmaniye’miz, bölgemiz ve ülkemiz adına kültür ve sanatsal alanda insanlarımızın dostluk, kardeşlik, huzur ve barış içerisinde yaşayabilmeleri adına kültür ve sanata önem veriyoruz. Tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz”dedi.

Açılış konuşmasının ardırdan Türkiye karikatürcüler derneği tarafından, yerli ve yabancı karikatüristlerin kaleminden Yaşar Kemal Portre karikatürleri ile Mimar Haydar Aktürk’ün çizdiği karikatür sergisinin açılışı yapıldı.

Serginin açılış kurdelesini OTSO Başkanı Devrim Murat Aksoy, Mimar Haydar Aktürk ile Aşık Feymani kesti.

Program kapsamında Vatandaş Ahmet kitaplarını imzaladı, konuklarla söyleşide bulundu. Ozan Maranlı ise Muhammet Karacülle eşliğinde bağlaması ile türkülerini seslendirdi.

Hatice Bahar, Ahmet İpek, Ali Köşker ve İzzettin Kanat ise şiirlerini yorumladı.

Ozan Duranoğlu’nun türkülerini yorumlamasının ardından, Aşık Feymani yöremiz türküleriyle programa katıldı.

Aşık Feymani’nin katkılarından dolayı teşekkür belgesini Belediye Başkanı Kadir Kara ile OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak sundu. Belediye Başkanı Kadir Kara etkinlikte yaptığı konuşmasında, “Osmaniye adına kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirerek, kentin tanıtımına katkıda Bulunan OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak ve ekibini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Aşık Feymani gibi bir üstadın teşekkür belgesini sunmaktan da onur duyuyorum”diye konuştu.

Etkinliklerin diğer programlarının tanıtılması ile ilk günkü etkinlikler sona erdi.