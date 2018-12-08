Payas’ta Gövde Gösterisiyle , Aday Adaylık Başvurusu Yaptı

Payas’ın sevilen yüzü, güçlü ismi Recep Baysal’ın Saadet Partisi’ne Aday Adaylık başvurusu gövde gösterisi miting havasında gerçekleşti.

Sloganlar ve meşalelerle Recep Baysal’ın adaylık başvurusu miting havasına dönünce programa katılan Genel İdare Kurulu Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, İl Başkanı Mustafa Eğe ve Belediye Başkan Aday Adayı Recep Baysal birer konuşma yaptı.

İl Başkanı Mustafa Eğe, açılış konuşmasında Recep Baysalın Payas’ta sevilen dürüst ve dava adamı olarak seçimi kazanacağına ve en güzel hizmetleri yapacağına inandığını söyledi.

Daha sonra söz alan Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, “Recep Baysal Başkanımız 2014 belediye seçimlerinde yarım bıraktığı işi tamamlamaya geliyor” dedi.

Doç. Çalışkan; “Recep Baysal başkanımız Payas teşkilatımızın gayretiyle 5 yıldan beri karış karış her tarafı gezerek çalışmalarını sürdürdü. Daha adaylık başvurunda bulunmadan adı geçtiğinde pek çok kişi aman bu işten vazgeçin, gelin pazarlık yapalım şunları verelim diyerek uykuları kaçtı.

Kaç dönemdir Payas’ı yönetenler tokinin tüm Türkiye’de yaptığı konutları kendileri yapmış gibi anlatıyor. Hala millete tepeden bakılıyor, başkana ulaşılamıyor. Arzu edilen beklenen hizmetler, demir çelik sektörünün yer aldığı geliri yüksek ilçede bu kadar yıldır yapılmamışsa o zaman hesap sorma zamanı gelmiştir. Ben şu kadar yıldan beri belediye başkanım diye övünülmez ben şu kadar hizmet yaptım diyerek övünülür.

Bugün aday adaylık başvurusuyla bu çalışmalar ete kemiğe büründü resmiyet kazandı. Bugün bu tablo daha aday adaylık başvurusuyla böyleyse bu görüntü 31 Mart sonunda zaferin müjdesidir.

‘Her başarılı erkeğin arkasında bir hamım vardır’ sözünden yola çıkarak hanımlara da büyük iş düştüğünü hatırlatmak istiyorum ve bugüne kadar yaptıkları çalışmaların daha fazlasını yapacakları için hanımları şimdiden tebrik ediyorum. Bu davanın motoru olan gençlik kollarımız ve belediye meclis üyelerimizde güçlü kadro ile zaferi elde edeceğimize inanıyorum. Mevcut Büyükşehir Belediye meclis üyemiz Beşir Candan’ı da bizi en güzel şekilde temsil ettiği için tebrik ediyorum” diye konuştu.

Son olarak Saadet Partisi Payas Aday Adayı Recep Baysal sloganlar ve havai fişekler eşliğinde yaptığı konuşmada “2014 de ilk seçimimizde yüzde 32 gibi bir oyla ikinci olmuştuk. O günden bugüne ara vermeden çalışmalarımıza devam ettik. Bu defa tecrübemizle, hiç durmadan yaptığımız çalışmalarımız ve güçlü karomuzla oyları ikiye üçe katlayarak Türkiye ses getirerek kazanacağız ve en hayırlı hizmetleri yapacağız.

İnsanlara ne istiyorsunuz diye soruduğumuzda insanımız yoldan sudan mahrum olduğunu söylüyor çok şaşırıyor üzülüyoruz. Biz bozuk yol bırakmayıp, su sorununu kökünden çözmekle beraber, mesire alalarımızla, sahili çalışmalarımızla vatandaşlarımız sahile gitmeye utanmayacak ve Payasımızı yeşil ile mavinin buluştuğu bir yer yapacağız. Aynı zamanda kültür merkezi, gençlerimize spor alanları ve daha çok öneki projelerimizle ne yapmamız gerekiyorsa fazlasıyla yapacağız.

Yine halkımız bize diyor ki ‘biz belediye başkanına ulaşamıyoruz’ Ben şunu taahhüt ediyorum; bizim projelerimiz bir tarafa, kapımızı da gönlümüzü de her daim açık tutarak bunun ispatını göstereceğiz yaşatacağız.

İsrafın ve yolsuzluğun olmadığı yerde bereket olur. 31 Mart gecesi Payas’a huzur gelecek, kardeşlik, birlik beraberlik gelecek, herkes kazanacak. El ele vererek Payasımızı beraber yöneteceğimizin sözünü veriyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra Recep Baysal Saadet Partisi Payas İlçe Başkanı Aytekin Kaplankıran’a adaylık başvurusu dilekçesini teslim etti.