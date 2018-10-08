Petrol boru hattından hırsızlığa 1 tutuklama

Osmaniye’nin Bahçe İlçesinde, polis uygulama noktasından kaçıp, kaldırıma çarparak duran kamyon kasasından, boru hattından çalınan yaklaşık 25 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.A. (33) sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolu üzeri Hüseyin Ölmez Parkı önünde, şüpheli araç ve şahıslar üzerinde uygulama başlattı. Bu sırada, sahte plakalı olduğu belirlenen kamyon, ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Takibe alınan araç, sanayi bölgesinde kaldırıma çarparak durdu. Araç sürücüsü H.A. gözaltına alınırken, kasada yapılan aramada ise içerisine monte edilmiş ve üzeri gri renkli branda ile kapalı tank içerisinde, yaklaşık 25 ton ham petrol ürünü ele geçirildi. Araştırmalar sonunda ise petrolün Kaman Köyü Aslanlıbeli Mevkiinden geçen Kerkük Yumurtalık Petrol Boru Hattından vana takılarak çalındığı tespit edildi. Hırsızlık olayının gerçekleştirildiği yer jandarma bölgesi olduğundan için şahıs, Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerine teslim edildi. İfadesinin ardından adli makamlara sevk edilen H.A. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Haber: İbrahim EMÜL/BAHÇE, (Osmaniye)