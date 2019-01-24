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Petrol boru hattından hırsızlık girişimi91 defa okundu

kategorisinde,24 Oca 2019 - 16:14 tarihinde yayınlandı
Petrol boru hattından hırsızlık girişimi

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde, petrol hattına vana takılmak suretiyle hırsızlık girişimi, jandarma ekiplerince önlendi. Bölgede bulunan vatandaşlar İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak, Arıklıkaç Köyü Yarma Mevkiinden geçen Kerkük Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı çevresinden, yoğun bir şekilde akaryakıt kokusu geldiği yönünde ihbarda bulundu. Belirtilen yerde olay yeri inceleme timi ile birlikte yapılan incelemede, boru hattına vana takılmak suretiyle akaryakıt hırsızlığı girişiminde bulunulduğu, yakınlardaki bir kamyon kasası içerisinde yapılan aramada ise gizlenmiş haldeki tank içerisinde yaklaşık 15 ton ham petrolün bulunduğu belirlendi. Jandarma, olayla ilgili Cumhuriyet savcısına bilgi vererek, petrol hattına kaçak vana bağlayarak hırsızlık yapan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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