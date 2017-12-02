Piknik tüpten çıkan gazdan zehirlenerek öldü

Osmaniye’de, piknik tüpüyle su ısıtarak banyo yapmak isteyen 65 yaşındaki Ayşe Göroğlu, tüpten sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay Haraz Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki ikamette meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Göroğlu, banyo yapmak için piknik tüpüyle su ısıtmak istedi. Tüpü banyoya götürerek üzerinde su ısıtmaya başlayan Göroğlu, bu sırada sızan gazın etkisi ile banyoda yığılıp kaldı. Gaz kokusunu alarak eve gelen ve kapıyı kırarak içeri giren yakınları, yaşlı kadını baygın vaziyette yerde buldu. Olay yerine çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Ayşe Göroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi inceleme yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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