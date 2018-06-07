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PKK şüphelisi kadın yol kontrolünde yakalandı46 defa okundu

kategorisinde,07 Haz 2018 - 22:51 tarihinde yayınlandı
PKK şüphelisi kadın yol kontrolünde yakalandı

Osmaniye’nin Bahçe İlçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrolünde terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Y.Y. (25) isimli kadın, yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, E90 otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde, gerekli çevre güvenliği alınarak, şüpheli araçlar ve şahıslar üzerine uygulama yapıldı. Yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında durdurulan bir araçtaki Y.Y.’nin yapılan sorgusunda, Kulp Sulh Ceza Hakimliği’nce “Silahlı terör örgütüne üye olma/PKK” suçundan arandığı belirlendi. Olayla ilgili, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda şüpheli Y.Y. sorgulanmak üzere gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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