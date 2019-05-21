PKU hastalarına düşük proteinli ekmek dağıtıldı

Osmaniye Yörük Türkmen Kültür Tanıtma ve Dayanışma Derneği tarafından, iş adamlarının katkı ve destekleriyle temin edilen düşük proteinli glutensiz ekmekler, fenilketonüri hastası çocukların ailelerine dağıtıldı. Dernek Başkanı Bestami Erdem, il geneli ve çevre ilçelerde bilinen 75 fenilketonüri hastası olduğunu belirterek, “Derneğimize üye olan iş adamlarımız ve üye olmayan esnaflarımızın katkılarıyla düşük proteinli glutensiz ekmekleri temin etmekteyiz. Her hafta düzenli olarak gelmekte olan bu ekmekleri telefonla ulaştığımız, hastası bulunan ailelerimize teslim ediyoruz. Bizlere yapılan katkı ve destekler yine bu hastalarımızın yiyebileceği gıdalar olarak geri dönmektedir.” dedi. PKU Osmaniye İl Temsilcisi Saniye Talmaç ise fenilketonüri hastalığının, metabolizma rahatsızlığı olduğunu belirterek, çocukların topuk kısmından alınan bir kan ile teşhis edilebilen nadir hastalıklardan bir tanesi olduğunu söyledi. Talmaç, “Hastalık teşhis edildikten sonra tedavi olarak diyete başlanılmaktadır. Bu aşamada anne sütü başta kesiliyor, daha sonra 1 yaşından sonra proteinli yiyecekler hiç yedirilmiyor. Karaciğerdeki bir enzim var olup ta çalışmaması veya hiç olmamasından dolayı vücuda alınan protein beyine veriyor. Beyinden bundan tamamen etkilenip, hastamız tamamen beyin özürlü yatalak bir birey hale gelebiliyor. Eğer diyete uyulursa hiç bir sıkıntı olmamakta. Yasak olan yiyecekler kesinlikle hastanın hayatında yer almaması lazım. Bunlar, yumurta, et süt, kuru baklagiller, çerezler bu hastalarımız için yasaklı yiyeceklerdir.” diye konuştu. Dağıtılan ekmeklerin fenilketonüri hastası çocuklar için çok önemli olduğunu belirten Talmaç, “Bunları yediklerinde fenalin değerleri çok güzel çıkmaktadır. Yani beyinleri etkilenmiyor, hayata daha güzel bakıyorlar. Çok rahat ediyorlar. Önemli olan bu gıdalara ulaşmamız lazım. Bu konuda Osmaniye’de bazı gönüllüler yardım etmekte. Bu anlamda Yörük Türkmen Kültür Tanıtma ve Dayanışma Derneğimize çok teşekkür ediyoruz.” dedi. Çocuğu fenilketonüri hastası olan bir anne ise özellikle yeni doğum yapmış olan ailelerin mutlaka ama mutlaka çocuklarına topuk kanı testi yaptırmalarını istedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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