Polis, dolandırıcılara karşı kuyumcuları uyardı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, çarşı merkezindeki kuyumcuları ziyaret ederek, sahte altın bozdurmaya ve pazarlamaya çalışan dolandırıcılar konusunda uyarılarda bulundu. Osmaniye’ de vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışan, suçla etkin mücadeleyi, suç ve mağduriyet oluşmadan önce önlemeyi ilke edinen, düzeni, huzuru ve güvenliği bozmak isteyenleri caydıran, insan merkezli kalite hizmetleriyle güven verici örnek bir teşkilat olan Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, ilde faaliyette bulunan kuyumcu esnafına yönelik dolandırıcılık konularında bilgilendirme çalışması yaptı. Kuyumcu esnaflarını ziyaret eden polisler, çalışanlara; güvenlik kamera sistemlerinin kurulu ve çalışır durumda olmasının özellikle kuyumcu işyerleri için çok önemli olduğu, hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması, bu tip olayları gerçekleştiren şüphelilerin kalabalık işyerlerini seçtikleri belirtildi. Ayrıca, güven sağlama yoluyla veya çalışanların dikkat dağınıklığı gibi durumlardan faydalandıkları vurgulanan bilgilendirmede, bu tür karşılaşılan olaylarda kısa sürede 155 Polis ihbar hattıyla paylaşılmasının olayların aydınlatılmasında, şüphelilerin yakalanmasında önemli olduğu kaydedildi. Grevliler, ayrıca konuyla ilgili hazırlanan ‘Dolandırıcılık’, ‘Banknotlarda sahteciliğe dikkat’, ‘Yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilinmesi gerekenler’ başlıklı el broşürlerinden dağıttılar. Alınacak bireysel önlemlerle olayların meydana gelmeden önlenebilmesi adına yapılan bilgilendirmelerin çok yararlı olduğunu ifade eden işletme çalışanları ise bu yönde çalışmaların devam ettirilmesini istediklerini belirterek, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ilettiler.

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