Polis, düğün alanlarına ‘silah atmayın’ pankartı astı

Osmaniye’de polis, il merkezindeki düğün ve nişan yapılan ikametleri ziyaret ederek, silah atılmaması konusunda bilgilendirme yaptı. Ekipler, ayrıca tüm misafirlerin görebileceği şekilde, düğün alanına ‘Silah atmayın, mutluluğunuzu hedef almayın’ yazılı pankartlardan astı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düğün ve nişan törenleri başta olmak üzere özel günlerde havaya rastgele ateş açılması ve kontrolsüz bir şekilde havai fişek fırlatılmasını önlemek için bir dizi çalışma başlattı. Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hafta sonu açık alanlarda düzenlenen düğün ve nişan törenlerinin yapıldığı adresler ziyaret edildi. Üzücü olayların yaşanmaması için düğün sahipleri ve misafirleri bilgilendiren ekipler, özellikle silah atılmaması konusunda uyarıda bulunarak, silah atılması durumunda düğün kasetlerine el konulup yasal işlem başlatılacağı belirtildi. Silahsız düğün konusunda tüm vatandaşların üzerine görev düştüğünü belirten polisler, her yıl çok sayıda kişinin düğün magandalarının silahlarından çıkan kurşunların hedefi olduğunu, mutluluk ve sevinç gösterisi adı altında yapılan bu davranışın, başkalarının ömür boyu acı çekmesine neden olabileceğini vurguladılar. Düğün sahipleri ise yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirip, bu mutlu günlerinde silah atmayacaklarını, teşebbüste bulunanları ise uyaracaklarını ifade ederek, yapılan uygulamadan dolayı İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman olmak üzere tüm emniyet mensuplarını teşekkürlerini ilettiler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE