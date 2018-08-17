Polis, kurbanlık alışverişinde dolandırıcılara karşı uyardı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipler, kurban pazarlarında vatandaşları ve satış yapanları, kurbanlık alışverişlerinde dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından il merkezinde belirlenen bölgelerde broşür dağıtarak ilgili konular hakkında bilgilendirme yapan görevliler, özellikle alışveriş sırasında alınan paranın gerçek olup olmadığının kontrol edilmesini istediler. Sahte parayı anlamanın yolları hakkında da anlatımda bulunan polisler, paranın ışığa tutulduğunda Atatürk görselinin ve üzerinde parlak emniyet şeridinin olması gerektiğini, holografik şeridin farklı açılardan bakıldığında bu motiflerin parlak bir yansıma vererek dikdörtgen içindeki TL harflerinin paranın değerini gösteren sayıya dönüştüğünü belirttiler. Alışveriş yapılan insanların isimlerinin ve telefon numaralarının alınmasını ve verilen numaranın doğru olup olmadığının ise o anda kontrol edilmesin isteyen ekipler, “Özellikle akşam vakitlerinde hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olun. Yanınızda yada kaldığınız yerde nakit bulundurmayın. Hayvan satışlarından kazandığınız parayı bankaya yatırın. Şüphelendiğiniz araçların plakasını alın. Ücretini almadan hayvanı teslim etmeyin. Her türlü şüpheli durumu zaman kaybetmeden 155’i arayarak polise bildirin.” diye bilgilendirmede bulundular.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE