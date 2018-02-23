Polis Özel Harekâtçılar Afrin’e uğurlandı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’na katılmak için bölgeye gidecek olan Polis Özel Harekât (PÖH) personelini, operasyon bölgesine uğurladı. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğünde düzenlenen uğurlama törenine Vali Coşkun’un yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık da katıldı. Afrin’e gidecek olan Özel Harekât Polisler için kurban kesilerek dualar okundu. Vali Coşkun, “Şu an malumunuz olduğu üzere Devletimizin, milletimizin bekası ve güvenliği için Zeytin Dalı Harekâtı gerçekleştiriliyor. Sizler de orada görev alacaksınız. Bu, ulvi bir görevdir. Aldığım bilgiye göre buradaki tüm arkadaşlarımız gönüllü olmuşlar ve gidecek olanlar bu gönüllüler içerisinden kura ile belirlenmiş. Hepinizi gösterdiğiniz bu hassasiyetten dolayı tebrik ediyorum. Hepimiz sizlerle gurur duyuyoruz. Her biriniz Allah’a emanet olun. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Gazanız mübarek olsun. İnşallah kazasız belasız bir şekilde gidip dönersiniz. Tüm milletimizin kalbi ve duaları sizlerledir.” dedi. Vali Coşkun ve protokol mensupları polisler tek tek tokalaşarak, görevlerinde başarılar dilediler. Evlatlarını vatan görevine uğurlamak üzere orada bulunan ailelerle de bir süre görüşen Vali Coşkun, “Güvenlik güçlerimizi Allah’a emanet ediyoruz. İnşallah kazasız belasız bir şekilde görevlerini tamamlayıp dönerler ve sizlere kavuşurlar.” dedi. Daha sonra Özel Harekât Polisler, Vali Coşkun, protokol mensupları ve aileleri tarafından dualarla operasyon bölgesine uğurlandılar.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE