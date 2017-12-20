Polis, soba yakıp, vatandaşı zehirlenmelere karşı uyardı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, havaların soğumasıyla birlikte artan soba zehirlenmelerine karşı “Sobanız da Ocağınız da Sönmesin” projesi kapsamında çalışma başlattı. Evlere kadar giderek soba yakılmasını anlatan polisler, ayrıca zehirlenmelere karşı vatandaşları “Soba zehirlenmeleri ve alınacak önlemler” başlıklı broşürlerden dağıttı. Dumlupınar Mahallesinde konuk oldukları ikametlerde soba yakılması, karbon monoksit zehirlenmesinin belirtileri, zehirlenen kişiye nasıl ilk yardım yapılması gerektiği ve karbon monoksit zehirlenmesine karşı alınacak tedbirleri vatandaşa basit ve pratik bir şekilde aktaran polisler, ‘Doğru yakılan soba ısıtır, yanlış yakılan soba öldürür’ uyarısında bulundular. Ayrıca lodoslu havalarda sobaların yakılmamasını, yüksek engellerin baca üzerine etkisi, bacanın yeri, bacanın temizliği ve soba borularının bacaya girişi noktasında dikkat edilmesi gerekenleri uygulamalı bir şekilde anlattılar. Dumlupınar Mahalle Muhtarı Ahmet Çevik ise uygulamadan çok memnun olduğunu belirterek, başta il emniyet Müdürü Nurettin Gökduman olmak üzere polis ekiplerine teşekkür etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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