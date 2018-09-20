Polis, üniversiteli gençleri bilgilendirdi

Osmaniye’de polis, üniversite eğitimi için kente ilk defa gelen gençleri otogarda karşılayarak, suç gurupları, uyuşturucu ve terör olayları ile ilgili uyarıcı bilgilendirmede bulundu. Öğrencilerle birebir görüşmeler yapan ekipler ayrıca “El ele güvenli geleceğe, geleceğiniz geleceğimizdir, sorunlarınızı çözmek için varız” başlıklı broşürlerden dağıttı. Bundan sonraki dönemde nasıl bir yaşam kuracağının ilk adımının atılmakta olduğunu ifade eden ekipler, bu önemli yılların aynı zamanda birçok zorlukla karşılaşabilecek bir dönem olduğunu belirten ekipler, “Bu noktada bir takım çıkar çevreleri, suç grupları, uyuşturucu tacirleri ve terör örgütleri kirli emellerine ulaşmak için siz değerli gençlerimizi en büyük hedef kitle olarak görmektedirler. Yeni bir çevrede yaşamak zorunda kalan her birey uyum sürecinde mutlaka bazı zorluklar yaşayacaktır. Bu zor zamanlarında sevgi, duygu ve ilgilerini paylaşabileceği birine ihtiyaç duyabilir. İnsanın doğasında bulunan bu insani duygular ne yazık ki bu çıkar çevreleri ve terör örgütleri tarafından istismar edilmektedir. İllegal oluşumlar ve gruplar her öğrencinin ihtiyacı olan yaşadığı ili tanıma, barınma, yurt, burs ve benzeri ihtiyaçlarına yardımcı olma, hemşericilik gibi bahanelerle yaklaşarak sizleri illegal faaliyetlerin içerisine çekmeye çalışırlar. Terör örgütleri bir takım çıkar gruplan insani ihtiyaçlar ve zaaflarınızı iyi bilen, eğitilmiş elemanlar aracılığıyla sizlerle iletişim kurarak, süslenmiş sözler ve sahte ilgilerle sizleri kirli emellerine alet etmeyi amaçlarlar. Bu gruplar hedef kitlesi olan öğrencileri kendi saflarına çekebilmek için tertiplenmiş arkadaş ortamlarını, sosyal ve kültürel etkinlikleri kullanarak onlara grup psikolojisi temelinde aidiyet duygusu aşılamaya çalışırlar. Bu dönemde davet edildiğiniz dernekler ve konserler, sosyal etkinlik adı altında düzenlenen toplantılar, sizlere hediye edilen yayınlar ve içinde bulunduğunuz ortamlara dikkat etmeniz geleceğiniz açısından çok önemlidir. Basit bir basın açıklaması, legal bir gösteri, afiş asma bildiri dağıtma ile başlayan faaliyetler, zamanla yürüyüş, protesto, korsan gösteri, araç kundaklama vb. topluma maddi ve manevi zarar veren terör eylemlerine dönüşerek geleceğinizi esir alıp, sizleri şiddet ve çatışma ortamı içerisine sürükleyebilir.” diye uyarıda bulundular.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE